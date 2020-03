Elisabetta Canalis, la scollatura è super – FOTO

Elisabetta Canalis in uno scatto sensazionale su Instagram, l’ex velina in un abito molto seducente e con una scollatura generosissima

Anche a 40 anni, Elisabetta Canalis continua a far sognare i suoi fan. E’ passato molto tempo da quando l’abbiamo conosciuta, giovanissima, nei panni di velina a Striscia la Notizia. Con Maddalena Corvaglia, ha composto una coppia storica, che ha scritto pagine indelebili della televisione italiana, entrando nell’immaginario di tutti gli italiani. Da allora la sua fama è rimasta immutata, anzi è cresciuta. E alle nostre latitudini è rimasta un’ideale di bellezza nostrana, pur vivendo ormai da tempo negli Stati Uniti insieme alla sua famiglia.

Prossimamente, la vedremo protagonista di un’intervista esclusiva sulla rivista femminile ‘Grazia’. L’annuncio è arrivato proprio da lei con un post su Instagram in cui si vede la prima pagina della rivista con un titolo eloquente: “Sto tornando”. Sorprese in vista, forse, da parte della stupenda sarda. Che nello shooting realizzato per l’intervista appare bella, sensuale e provocante come non mai. Nello stesso post su Instagram, uno degli scatti realizzati, con un elegante abito nero e soprattutto una scollatura vertiginosa che ne fa intravedere le curve e stuzzica la fantasia dei suoi fan affezionati. Più passa il tempo e più Elisabetta ci stupisce. Va bene i doni di madre Natura, va bene l’allenamento cui si sottopone per tenersi in forma, ma nella sua avvenenza c’è senza dubbio qualcosa di magico.

