Un incidente ferroviario di portata rilevante ha avuto luogo nella mattina del 5 marzo 2020. Ferite diverse persone, tra le quali il macchinista che è grave.

Un incidente ferroviario ha avuto luogo in Francia, lungo la tratta che unisce Strasburgo alla capitale Parigi. A seguito di ciò, risultano esserci 20 feriti tra le persone presenti a bordo. E di questi una è ricoverata in condizioni molto gravi in ospedale. Si tratta del macchinista, che a quanto risulta non ha potuto evitare l’incidente ferroviario. In merito a quanto successo parlano le autorità transalpine. La sciagura si è verificata su una linea ad alta velocità, nella mattina di giovedì 5 marzo 2020. Il convoglio appartiene alla SNCF, compagnia ferroviaria francese. Un portavoce della stessa ha confermato le circostanze descritte dai media e ha riferito anche che il macchinista è ricoverato in ospedale dopo un trasporto d’urgenza in eliambulanza. Accanto a lui c’era un capotreno, che ha invece rimediato un trauma dorsale. Lesione tale comunque da non porlo in pericolo di vita.

Incidente ferroviario: “Sembrava di stare in una lavatrice”

Un testimone che si trovava a bordo ha descritto quanto vissuto in quei drammatici secondi. “Tutti noi abbiamo sentito un impatto molto forte, capendo immediatamente che il treno era fuoriuscito dai binari. I secondi non finivano mai e per quell’interminabile lasso di tempo si è inclinato su un lato, seppur leggermente. Ma la cosa era evidente”. Un altro individuo ha affermato: “Sembrava di trovarsi in una lavatrice”. L’ora dell’incidente risale alle 07:45, con il mezzo affollato in quel momento da 348 passeggeri, tutti pendolari, studenti o lavoratori. Il luogo dell’imprevisto è compreso nella zona di Saverne, tra le località di Ingenheim e Saessolsheim, nel dipartimento del Basso Reno.

Déraillement d’un TGV: un passager raconte, “on a senti un impact, sans heurter quelque chose”; “le train s’est couché sur le côté” pic.twitter.com/Mb25znEDv7 — BFMTV (@BFMTV) March 5, 2020

Il macchinista ha evitato conseguenze peggiori

Ad uscire dai binari la locomotiva ed i successivi quattro vagoni. Il macchinista è comunque riuscito ad evitare conseguenze peggiori azionando il freno di emergenza, prima di restare gravemente ferito, come confermato dal portavoce della SNCF. E sembra che sia stata individuata anche la causa dell’incidente. Il quale dovrebbe essere attribuibile ad un improvviso cedimento del terreno in quella zona. Il treno correva a 270 km all’ora quando è successo tutto. In totale sono accorsi cento pompieri e 37 mezzi di soccorso per aiutare le vittime. Il traffico in zona ha subito interruzioni e deviazioni, con importanti e prolungati rallentamenti.

