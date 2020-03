Tradisce il marito durante il matrimonio, poi arriva la foto…

Tradisce il marito al matrimonio. Questa storia è stata raccontata da una persona presente al matrimonio, il fotografo degli sposi

Tradimenti, una parole che nasconde tante storie. Certamente pensare che si possa realizzare nel giorno stesso del matrimonio sembra incredibile. Invece è accaduto. Un fotografo che ha partecipato ad una trasmissione ha raccontato che, durante un servizio fotografico per un matrimonio in Puglia, ha assistito al tradimento della sposa. “Noi fotografi vediamo dietro le quinte durante una celebrazione di nozze, vediamo cose che alla maggior parte delle persone sfuggono”. Stefano, il fotografo, ha raccontato che la coppia era molto giovane: lei bellissima, lui molto carino. Durante la festa, però, il fotografo si è accorto che la sposa era sparita ma la voleva rintracciare per fare alcune foto con alcuni invitati e per questo motivo è andata a cercarla nella struttura dove si stava svolgendo la festa.

Tradisce il marito, i momenti caldi

Il marito, nel frattempo, era intrattenuto dagli altri invitati. “Ho sentito alcuni rumori inequivocabili provenire da un bagno all’interno del ristorante…anche i camerieri hanno sentito oltre che ai ragazzi che compongono il mio team. Nel bagno c’era la sposa insieme a uno che non era certo lo sposo. Lei è uscita per prima e dopo qualche secondo è uscito uno degli invitati” ha raccontato il fotografo. Una storia che fa riflettere e che, sicuramente, non fa stare sereni neppure il giorno delle nozze. Lo sposo non si accorse di nulla e nessuno gli disse nulla, ma dopo appena qualche mese la coppia si è separata: “Quando ho consegnato il lavoro completo, 4 mesi dopo, loro aveva già avviato le pratiche per la separazione” ha concluso il fotografo.

