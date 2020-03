Il virologo Roberto Burioni sbeffeggia i commercianti di piazza San Marco a Venezia che offronho aperitivi gratis per ripartire

“Venezia: aperitivo gratis in piazza San Marco per ripartire. Ma lo avete capito che la gente deve stare a casa altrimenti quello che riparte è il virus?”. Roberto Burioni non ha apprezzato l’iniziativa dei locali storici dell’Area Marciana, che offriranno un drink ai clienti, per ripopolare di turisti piazza San Marco. Il virologo, su Twitter, condanna l’idea, colpevole a suo dire di favorire la diffusione del coronavirus. Il tentativo di contenere l’allarmismo genererebbe pericolosa leggerezza. Ho la sensazione che molta, troppa gente non abbia capito con che cosa abbiamo a che fare”, dice il virologo in un altro post su Facebook, “Forse alcuni messaggi troppo tranquillizzanti hanno causato un gravissimo danno inducendo tanti cittadini a sottovalutare il problema. Non va bene, non va bene, non va bene. La gente in questo momento deve stare a casa”. La sua raccomandazione è solo una: “Tutto quello che causa un affollamento deve essere evitato”.

Il virologo Burioni sbeffeggia, ecco l’idea di Venezia

“Piazza San Marco siete voi, l’aperitivo lo offriamo noi”. E’ lo slogan di un’iniziativa ideata dall’Associazione Piazza San Marco, con il contributo delle imprese che gravitano nell’area e del Comune, il cui obiettivo è quello di ripartire e combattere il calo del turismo a Venezia legato al coronavirus. Dunque, per ogni drink acquistato, uno verrà offerto. Per tutto il mese di marzo, dal lunedì alla domenica, dalle 17 alle 20, i dipendenti e i collaboratori dei sei locali della Piazza attenderanno i clienti per brindare insieme alla ripartenza di Venezia. E’ dunque dalla Piazza di San Marco, simbolo della città lagunare, e dalle sue storiche attività che si è deciso di ripartire. Una ripartenza che ha contrariato il virologo. Tutti i veneziani e tutti i turisti sono, intanto, invitati a ritornare a passeggiare lungo le Procuratie Nuove e in tutta l’Area Marciana e di fermarsi nei caffé per prendere un aperitivo.

