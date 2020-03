Coronavirus, aggiornamento sul bilancio in Italia: salgono vittime e contagi

Il commissario per l’emergenza coronavirus in Italia Angelo Borrelli ha aggiornato il bilancio: 3916 contagi e 197 vittime ad oggi.

Si aggiorna ancora il bilancio dei contagi e delle vittime provocate dal coronavirus in Italia. Secondo l’ultimo bollettino, riportato dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione civile, sono 3.916 malati nel nostro Paese, con un incremento di 620 persone in più di ieri, e 197 i decessi, 49 in più. In crescita anche i pazienti guariti dal virus, come riferito da Borrelli e riportato da Sky Tg24, che ammontano oggi a 523 (109 in più rispetto all’ultimo bollettino di ieri)