Coronavirus, come viaggiare in aereo sicuri senza pericolo | Cosa sapere

In tempi di Coronavirus i voli possono destare preoccupazione: vediamo dunque come viaggiare in aereo sicuri senza pericolo e cosa si deve sapere

Tutti noi siamo preoccupati dell’emergenza Coronavirus. Ancor di più se dobbiamo volare verso qualche parte. Come è noto infatti gli aerei sono mezzi chiusi frequentati da molte persone. È normale dunque aver qualche timore sull’igiene e sullo stato di salute di chi ci siede vicino, magari a pochi centrimetri. Ci si chiede dunque come viaggiare in aereo sicuri senza pericolo, soprattutto in queste settimane difficili a causa di questa epidemia.

In questo articolo cerchiamo di spiegarvi cosa si deve sapere per provare ad evitare errore e correre così meno pericoli possibili. Parola d’ordine è disinfettare. Magari non in maniera estrema come Naomi Campbell. In un video diventato virale la famosa top model si è spinta addirittura a pulire il sedile dell’aereo, il ripiano per il pranzo ed il telecomando. Il tutto grazie all’utilizzo di guanti e salviette disinfettanti.

Coronavirus, come disinfettarvi e evitare il contagio in aereo

Soluzioni adottate da Naomi a parte, per viaggiare in aereo in sicurezza e tranquillità è sufficiente seguire la guida pubblicata dal ‘New York Times‘. Stando ad Andrew Mehle, esperto di immunologia dell’Università del Wisconsin, Naomi non ha di certo sbagliato a disinfettare le superfici. Accanto a questo si dovrebbe però procedere al lavaggio delle mani che deve durare 20 secondi o il tempo necessario a cantare ‘Tanti auguri‘ per due volte.

Un’altra mossa utile ad evitare il contagio sarebbe quello di sedersi vicino al finestrino. Secondo una ricerca condotta dalla Emory University, i passeggeri seduti in questo posto hanno meno probabilità di entrare in contatto con persone malate. Fatto tutto ciò, potete procedere alla disinfezione tramite l’utilizzo di salviette igienizzanti. Passatele su sedile, cintura, schermo e vassoio. Stare attenti però che se il sedile non è imbottito, è meglio desistere. Passarci sopra le salviette aumenta le possibilità di far proliferare germi e batteri. Occhio invece alle maniglie del bagno: apritele con un fazzoletto perché qualcuno prima di voi potrebbe averle aperte con le mani sporche.

