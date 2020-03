Coronavirus, positiva una persona molto vicina a Salvini

Coronavirus, una persona molto vicina a Salvini è risultata positiva: lo riferiscono fonti del partito che rassicurano sulle condizioni dell’ex ministro.

Un agente della scorta di Matteo Salvini è risultato positivo al coronavirus. Lo riferiscono fonti del partito che rassicura anche sulle condizioni dell’ex Ministro che non sarebbe mai entrato in contatto con lui.

Coronavirus, agente della scorta di Salvini positivo: il leader della Lega rassicura tutti

Il poliziotto della scorta di Matteo Salvini, risultato positivo al coronavirus, non sarebbe mai entrato in contatto con l’ex Ministro viaggiando solitamente sulla seconda auto che accompagna la prima vettura sulla quale viaggia il leader della Lega.

Le fonti del partito che hanno annunciato la positività dell’agente di scorta riferiscono che Salvini sta benissimo e non ha dovuto neanche fare il tampone non essendo mai entrato in contatto con lui. I colleghi della scorta del poliziotto positivo, invece, sono stati messi immediatamente in quarantena.

La notizia, come fa sapere Tgcom24, è stata data anche a Salvini che si è detto assolutamente tranquilla aggiungendo di essere disponibile anche ad effettuare il tampone qualora i medici lo ritenessero necessario.

L’ex ministro ha così deciso di tranquillizzare tutti. Su Facebook, Salvini ha così pubblicato un messaggio spiegando cos’è successo e ringraziando tutte le persone che gli stanno inviando messaggi per sapere le sue condizioni.

“Sto bene, non sono mai stato a contatto col ragazzo della Polizia che potrebbe essere positivo, e ovviamente farò tutto quello che le Autorità sanitarie mi chiederanno di fare, come ogni altro cittadino.

Chi riesce a fare polemica anche su una possibile malattia, in alcuni casi arrivando ad augurarmi la morte, non merita risposta, al massimo un sorriso. GRAZIE per i tanti messaggi, adesso mangio piselli, pomodori e carne cruda, poi torno al telefono con sindaci e medici in prima linea contro il virus”, scrive su Facebook.