Coronavirus, Sgarbi: “Nessuna epidemia, Governo finge! Esposto subito”

Vittorio Sgarbi ha criticato pesantemente il Governo guidato dal premier Giuseppe Conte sull’epidemia da Coronavirus che, a suo dire, non esisterebbe

Vittorio Sgarbi parla del Coronavirus. Lo fa in un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Libero‘ dichiarando “Non esiste alcuna epidemia! È una situazione grottesca! Il governo finge un’emergenza che non c’è!“.

L’attacco del deputato nei confronti dell’esecutivo è pesante: “Bisogna presentare subito un esposto alla Corte Costituzionale per procurato allarme…. È tutta una grande finzione, una presa per il culo mondiale!“.

Sgarbi sostiene per l’incapacità manifestata dal governo il premier Giuseppe Conte dovrebbe dimettersi. Prima ancora di lui dovrebbe presentarle il ministro della Salute Roberto Speranza.

Coronavirus, Sgarbi: “Quarantena? Ci andasse Conte!”

“Una cosa del genere non si è mai vista! Hanno umiliato l’Italia davanti al mondo. Perché non si può andare al museo egizio di Torino e invece al Mart di Trento le persone stanno una attaccata all’altra? Siamo alla demenza assoluta: sono morti solo anziani che avevano già gravi patologie!“.

Vittorio Sgarbi si rallegra solo di un fatto, vale a dire della scomparsa delle Sardine: “Il capo Mattia Santori è andato ad Amici di Maria De Filippi? Per forza, deve riciclarsi. Gli consiglio di andare anche a “Uomini e Donne” a fare il tronista“.

Il critico d’arte ha rivelato di aver ascoltato le dichiarazioni di Maria Rita Gismondi, virologa dell’ospedale Sacco di Milano. La dottoressa, a seguito di una minuziosa analisi dei dati, ha sostenuto che il tasso di mortalità del Coronavirus è uguale a ogni altra influenza: “Che in quarantena ci vada Conte, invece di andare in tivù come una soubrette!“, conclude il politico originario di Ferrara

