Coronavirus, torna a casa la moglie del ‘paziente uno’

Coronavirus, è stata dimessa dall’ospedale Sacco di Milano la moglie del ‘paziente uno’ di Codogno: ecco come sta la donna

Buone notizie sul fronte coronavirus in Italia. Arriva infatti la notizia che è stata dimessa la moglie del “paziente 1”, il 38enne di Codogno primo contagiato dalla malattia nel nostro paese. La donna era ricoverata all’ospedale Sacco di Milano, era risultata a sua volta positiva al virus dopo la scoperta della malattia del marito Mattia, ancora in terapia intensiva.

La donna è incinta e all’ottavo mese di gravidanza. Ora sta bene e resterà a casa per terminare il periodo di quarantena. Anche la bambina che porta in grembo, stando ai risultati dell’ecografia svolta in ospedale, sta bene. L’annuncio è stato dato su Facebook da Attilio Fontana, governatore della Lombardia. Per quanto riguarda le condizioni del marito Mattia, come detto si trova ancora in terapia intensiva. L’assessore al Welfare della regione Lombardia, Giulio Gallera, ha fornito un aggiornamento sulle sue condizioni. “E’ intubato e stabile – ha spiegato – Lo stanno curando con un cocktail di farmaci sperimentali”. Crescono intanto i numeri dell’epidemia, sia in Lombardia che nel resto d’Italia. Siamo a 3296 contagi totali nel nostro paese, con un bilancio di 148 morti. Crescono però, fortunatamente, anche le guarigioni, con 414 persone che hanno superato con successo la malattia.

