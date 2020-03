Audio fake attribuito alla ministra Lucia Azzolina. Scoperta la verità: la voce era di un’altra politica.

Lucia Azzolina è una politica italiana che, da gennaio 2020, è diventata ministro dell’istruzione nel Governo Conte. Nella mattina di ieri 5 marzo è circolato su Whatsapp un audio alquanto preoccupante. Nell’audio, la voce attribuita in un primo momento alla Azzolina, si sottolineava una evoluzione del coronavirus verso forme più gravi e pericolose. Il tono e i contenuti dell’audio hanno suscitato panico e allarmismo in un clima già ricco di ansia legata al nuovo Covid-19. La ministra dell’istruzione, già nel pomeriggio di ieri, ha pubblicato un lungo messaggio su Facebook in cui invita alla calma il popolo: “Come ho più volte detto in questi giorni, in un momento così particolare per il Paese, è fondamentale non dare spazio a notizie false che poi diventano virali creando inutili allarmismi”. La Azzolina ha anche commentato l’audio virale: “In queste ore sta circolando un audio che mi viene attribuito con una voce femminile, palesemente non mia, che parla di un intervento in Parlamento che non ho mai fatto e riferisce parole che non ho mai detto. Ovviamente è un fake”.



Leggi anche –> Coronavirius, la negatività del primario del Sacco di Milano

Coronavirus, audio fake attribuito alla Azzolina: ecco chi lo ha divulgato

L’audio è stato registrato da Daniela Sbrollini. La senatrice di Italia Viva ha rilasciato alcune dichiarazioni all’Adnkronos in cui ha spiegato il fraintendimento: “Ho preso atto della diffusione del messaggio, destinato ad una chat tra amici, nel quale ho riferito il contenuto di un intervento in aula di una collega titolata“. La Sbrollini ha anche puntato il dito contro gli individui che hanno condiviso il messaggio: “Tale audio privato è stato divulgato e usato strumentalmente da taluni che, evidentemente, intendono generare e diffondere confusione e timori”. L’errore grossolano potrebbe avere ripercussioni sul Governo: il clima non è affatto tranquillo e positivo.

Leggi anche –> Coronavirus, aggiornamento sul bilancio in Italia: salgono vittime e contagi