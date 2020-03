Al Bano solo nell’aeroporto di Fiumicino ad attendere i bagagli: lo scatto diventa virale

Al Bano è uno dei cantanti più amati e longevi nel panorama italiano. Il classe ’65 è andato a Roma per partecipare ad una puntata di “Amici” di Maria De Filippi. Per la prima volta il pubblico non sarà presente nello studio a causa delle disposizioni attuate per far fronte all’emergenza coronavirus. Nel corso della settimana è stato emanato proprio un decreto che vieta la presenza del pubblico negli studi televisivi. Alcuni programmi sono stati addirittura sospesi. Nella “Corrida”, ad esempio, il pubblico è parte attiva e quindi senza di esso il programma non ha senso. Dicevamo di Al Bano: lo storico compagno di Romina Power è stato protagonista di uno scatto che ha fatto il giro del web. Dalla foto si può osservare un aeroporto di Fiumicino completamente ed insolitamente vuoto.

Effetti coronavirus, la foto di Al Bano fa il giro del web

Una giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno ha scattato una foto ad Al Bano in un aeroporto di Fiumicino completamente deserto. Lo scatto è stato di grande impatto e ha subito fatto il giro del web. In questo periodo, le persone hanno paura di viaggiare e inoltre ci sono importanti limiti e restrizioni da parte degli altri paesi. La giornalista ha postato la foto sul suo profilo Twitter e numerosi followers hanno rilasciato diversi commenti. Il nativo di Cellino San Marco aveva utilizzato un volo per la tratta Brindisi-Roma per andare negli studi per la seconda puntata di amici. “Altro che mascherina, lui ha il cappello antivirus”, “Al Bano una roccia”: questi sono alcuni dei commenti che si possono leggere sul noto social network.

Un mio amico è a Fiumicino. In aeroporto solo lui e Al Bano. Che highlander! 💪🏻 #coronavirus #Covid_19 pic.twitter.com/eKTGSWA6id — Bianca Chiriatti 🎙 (@BiancaBerry88) March 5, 2020

