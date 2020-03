Eliana Michelazzo | senza censure su Instagram | “Che dea” FOTO

Si toglie tutto quello che indossa Eliana Michelazzo per apparire senza niente sul suo profilo personale Instagram. “Ricomincio da me”.

Di Eliana Michelazzo non si parlava più da diversi mesi. Era la primavera del 2019 quando esplose il ‘Prati gate’, con la vicenda del finto matrimonio di Pamela Prati con il personaggio di fantasia Mark Caltagirone che tirava in ballo direttamente anche lei e Pamela Perricciolo. Entrambe erano allora le agenti della Prati. Alla fine si è scoperto che era tutta una truffa, e mai si è chiarito se la Michelazzo ne fosse al corrente. Questo in virtù del fatto che lei aveva detto di essere sposata con un certo Simone Coppi da 10 anni, pur non avendolo mai incontrato dal vivo in tutto questo tempo. La bella Eliana sostiene di essere stata truffata e sfruttata. Ora questa vicenda è alle spalle e lei ha iniziato una carriera da influencer. Che i suoi tanti scatti sensuali contribuiscono a fare andare a gonfie vele, a quanto pare.

Eliana Michelazzo: “Ricomincio da me”

Una recente foto in particolare ci mostra Eliana Michelazzo in tutto il suo splendore. Molto bella ed anche molto svestita. Per non dire del tutto. Lei si copre il petto con le mani mentre volge all’obiettivo uno sguardo voluttuoso. E la sua bellezza trova risalto anche dal tatuaggio a tema floreale che le ricopre l’avambraccio destro. Truccata di tutto punto, la 40enne ex partecipante di ‘Uomini e Donne’ nell’edizione 2008/2009 non esita a farsi vedere, anche per testimoniare la propria rinascita personale. “Ricomincia da te: non c’è luogo migliore da cui possa valere la pena…RICOMINCIARE”, scrive lei. Ed i 259mila followers non hanno occhi che per lei.

