L’amore tra Eva Grimaldi e Imma Battaglia ha rischiato seriamente di naufragare, quando quest’ultima è stata trovata dall’attrice al letto con una suora

Il rapporto tra Eva Grimaldi e Imma Battaglia ha rischiato seriamente di sgretolarsi. La loro storia d’amore è stata infatti messa a dura prova da uno scherzo de ‘Le Iene‘. Il tutto è stato architettato da Stefano Corti e Alessandro Onnis con il necessario aiuto da parte dell’attivista e politica. Il risultato è stato raggiunto ed anzi forse andato ben oltre le iniziali aspettative.

Ma andiamo per gradi. Lo scherzo parte mentre la coppia si trova in un ristorante a chiacchierare. Imma racconta alla moglie del suo incontro con un gruppo di suore. Queste sorelle le hanno dato dei volantini. In questi fogli, realizzati proprio da ‘Le Iene’, ci sono scritte sopra alcune frasi simpatiche, ma al tempo stesso un po’ particolari.

Eva Grimaldi e il “tradimento” della compagna Imma Battaglia | Il terribile scherzo de ‘Le Iene’

Ad esempio si legge sopra: “L’amore è l’antivirus che salva il computer dell’anima” e “Quando l’amore viene il campanello suonerà“. Alcune ore più tardi alla porta delle due suona suor Elisa, una suora molto bella, profumata e con una strana collana arancione al collo. Eva e Imma iniziano a pregare insieme alla sorella. Un po’ più tardi nascono i primi sospetti in Eva.

L’attrice, una volta sbrigate delle commissioni, fa ritorno a casa e trova la camera da letto in disordine, con le lenzuola sfatte, un profumo strano nell’aria e una collana arancione. Crescono così i suoi dubbi e Eva sospetta sempre di più la compagna di tradimento. Il giorno dopo l’artista fa ritorno a casa e scopre Imma a letto con suor Elisa. A quel punto Eva fugge via in lacrime dall’abitazione e viene inseguita da Stefano e Alessandro, vestiti da chierichetti che le dicono che si tratta solo di uno scherzo de ‘Le Iene’.

