Raffaella Fico | topless su Instagram | “Dietro alle scene” FOTO

La bella Raffaella Fico regala uno scatto da mozzare il fiato. I tanti followers che la seguono su Instagram hanno di che gioire.

Ma quanto è bella Raffaella Fico? Tanto. L’ex fidanzata di Mario Balotelli, dal quale ha avuto la bellissima Pia nel 2013, è rimasta in buoni rapporti con l’attaccante del Brescia. E continua ad avere un ottimo seguito di ammiratori, che ne seguono le sorti con cadenza pressoché quotidiana su Instagram. Proprio qui Raffaella Fico ha pubblicato alcune fotografie nelle quali lei fa sfoggio di tutta la femminilità di cui è dotata. Spicca in particolare un selfie nel quale la 32enne originaria di Cercola, in provincia di Napoli, ritrae sé stessa di spalle e senza nulla addosso. Ad eccezione di un paio di tanga. “Behind the scene” scrive, ed è inutile precisare come lo scatto abbia fatto il boom di ‘mi piace’ e di commenti.

LEGGI ANCHE –> Eliana Michelazzo | senza censure su Instagram | “Che dea” FOTO

Raffaella Fico Instagram, ammiratori in visibilio

Sono in tantissimi ad avere lasciato alla bella Raffaella complimenti di tutti i tipi. Si va da quelli gentili e di classe (pochi, in verità) a quelli che sfociano nell’ironia e che risultano essere comunque sinceri. E non manca anche chi esagera. Fatto sta che la Fico piace proprio a tutti.

LEGGI ANCHE –> Milly Carlucci | lei svela il grande segreto che nessuno conosceva