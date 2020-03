Romina Power, spuntano gli scatti inediti senza veli – FOTO

Romina Power stupisce i suoi fan, dal passato spuntano scatti sul set di un film dove la cantante viene ritratta senza veli

Eleganza e classe senza età per Romina Power, che anche se è lontana dagli anni giovanili rimane una delle personalità della musica più distintive del nostro tempo. In gioventù è stata una donna bellissima, capace di stregare molti spettatori, e lo è anche adesso. E dal suo passato, a sorpresa, emergono dettagli particolarmente stuzzicanti. Forse inattesi, visto il personaggio, ma che gettano su di lei una luce nuova e più accattivante.

Emergono degli scatti in particolare, relativi all’anno 1984, in cui Romina stava girando un film e sul set è stata ritratta in alcuni scatti senza veli. Scatti pubblicati sul settimanale ‘Novella 2000’, che ci mostrano una Romina a suo agio, sensuale, persino provocante. Le foto sono precedenti al matrimonio con Al Bano. Non sappiamo quale sia stata, all’epoca, la reazione da parte del cantante. Di certo, dopo la pubblicazione di quelle foto, è stato probabilmente ancor più invidiato, per l’avvenenza di quella che sarebbe diventata la sua consorte. Con la quale di recente, almeno dal punto di vista artistico, ha ritrovato un sodalizio felice, al di là delle vicissitudini private.

