Silvia Toffanin svela la verità sul matrimonio con Pier Silvio Berlusconi da cui ha avuto due figli: “mi spaventa perchè vorrei che mi scegliesse sempre”.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi si sposeranno o si sono già sposati in gran segreto? Sulla lunga e importante storia d’amore tra la conduttrice di Verissimo e il figlio di Silvio Berlusconi non ci sono molte notizie. Qualche mese fa era circolata la notizia di un matrimonio segreto, notizia che poi era stata smentita. La Toffanin, da parte sua, ha sempre preferito non parlare della sua vita privata anche se in un’intervista di qualche mese fa ha fatto un’eccezione.

Silvia Toffanin sul matrimonio con Pier Silvio Berlusconi: “ho paura, vorrei che mi scegliesse sempre”

Compagna di Pier Silvio Berlusconi da anni da cui ha avuto due figli, Lorenzo Mattia, nato il 10 giugno 2010, e Sofia Valentina, nata il 10 settembre 2015, la Toffanin non ha mai sentito il desiderio di sposarsi per forza considerando l’amore come una scelta che si debba fare giorno dopo giorno perchè è ciò che si vuole e non in base ad un contratto.

In un’intervista rilasciata qualche mese sa ai microfoni del settimanale Di Più, la conduttrice di Verissimo che la settimana scorsa ha sconvolto il web non abbracciando Elodie, parla d’amore con i suoi ospiti, ha aperto il suo cuore svelando la verità su un futuro matrimonio con il compagno.

“Forse mi spaventa il matrimonio perché non vorrei che la persona che mi sta al fianco fosse lì perché deve, ma non lo vuole”, ha raccontato.

Il pensiero di Silvia sarà ancora quello o avrà cambiato idea? Nel frattempo, i fans hanno notato la frequenta commozione della conduttrice in tv quando si ritrova ad ascoltare le dichiarazioni d’amore dei suoi ospiti. Le sue lacrime saranno dovute semplicemente all’emozione del momento o sarà un messaggio implicito al figlio di Silvio Berlusconi?