Test personalità | il fiore che preferisci svela chi sei | FOTO

Ennesimo test personalità per capire tante cose sulla nostra indole e su come funziona la nostra percezione del mondo che ci circonda.

Tanti test della personalità si prefiggono l’obiettivo di estrapolare quelle che sono le caratteristiche del nostro essere. E non a caso svariate discipline di ambito comportamentale, come la Psicologia Cognitiva o l’Antropologia in svariate sue branchie, li utilizzano per comprendere alcune dinamiche della mente umana. Si tratta infatti di metodi estremamente semplici che mettono a nudo i processi di funzionamento del nostro cervello. I test della personalità si basano essenzialmente sulla componente visiva. Ed in particolare sulle illusioni ottiche, oppure sul confronto tra soggetti fra i quali scegliere. È proprio questo il caso. Voi che fiore scegliete? La vostra scelta vi dirà che persone siete e traccerà un profilo ben preciso di quella che è la vostra personalità.

Test personalità, il fiore che vi dice che persone siete

1) Il fiore di chi ama stare con gli altri ed accetta le critiche costruttive. Con voi è facile entrare in sintonia ed empatia.

2) La scelta di chi è sicuro di sé e mette sé stesso al di sopra di tutto e tutti. Per chi ama essere al centro della scena.

3) Scelta degli individui coscienziosi e conosci dei limiti sia di sé stesso che degli altri. Di solito chi propende per questo fiore non ostenta ma agisce sotto voce, in maniera intelligente.

4) Un fiore tipico di chi è, volente o nolente, narcisista. Anche più che nella seconda opzione. Non esiste nessun altro se non noi stessi, ed assecondiamo solo chi esalta il nostro ego.

5) Al contrario questo è il fiore che indica semplicità ed umiltà. E ce ne vorrebbero di più di persone così.

6) Chi ha scelto questo fiore a volte agisce di impulso e senza soppesare bene tutti gli elementi in gioco. Rappresenta l’istinto a scapito della ragione, ma anche la generosità.

