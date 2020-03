Coronavirus, la virologa Ilaria Capua ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha spiegato il suo punto di vista sulle possibili evoluzioni del Covid-19.

Il Coronavirus continua a diffondersi con estrema facilità. Giorno dopo giorno aumentano il numero di persone positive e di morti nel mondo. Tutti i virologi stanno provando ad esaminare il virus e stanno esponendo il proprio punto di vista. Ilaria Capua, nelle ultime settimane, ha rilasciato numerose dichiarazioni. La direttrice del centro ‘One Health’ dell’Università della Florida ha spiegato il suo punto di vista al Corriere della sera. “La differenza con i virus del passato, conosciuti o sconosciuti, è la velocità di diffusione e del contagio. Immaginiamo uno sciame virale che attraversa la popolazione della terra, potrà essere caratterizzato da alcune sorprese che bisognerà imparare a gestire”.

Coronavirus, il punto di vista della virologa Capua

La virologa, qualche giorno fa, aveva svelato come il coronavirus si era diffuso nel mondo. La cinquantatreenne ha affermato che il Covid-19 ha seguito tre vie principali: una diretta verso l’Europa, una verso gli Stati Uniti e una verso l’Australia e la Corea. Nelle ultime dichiarazioni, la virologa ha spiegato come il coronavirus potrebbe evolversi in futuro: “Lo studio comparato mi suggerisce che alcuni ceppi virali potrebbero in futuro causare forme enteriche nei neonati e nei giovani. Non mi sorprenderebbe se il virus fra qualche tempo si mostrasse in grado di infettare animali domestici o selvatici, casi che andranno gestiti“. Ilaria Capua ha anche svelato il suo punto di vista sulla durata del nuovo virus: “Questo virus ci terrà compagnia per almeno qualche altro mese”. La maggior parte dei virologi pensa che con l’arrivo della bella stagione si ridurranno i casi positivi.

