Coronavirus: a rischio gli esami di maturità

Uno dei danni più gravi provocati da questo coronavirus, è la chiusura delle scuole. Lo studio è un diritto per i ragazzi, l’istruzione è importante, ma in questo periodo così difficile sono costretti a stare in casa in isolamento. Hanno deciso di lasciare le scuole chiuse fino al 15 ma il premier Conte ha detto che questo stop alla didattica potrebbe prolungarsi fino a 3 aprile. Non si sa ancora come si evolverà la situazione nei prossimi giorni, ma sono a rischio gli esami di terza media e quelli di maturità. Nella zona rossa è difficile l’allungamento dell’anno scolastico a giugno con lo slittamento degli esami, come proposto qualche giorno fa dall’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Dunque il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha annunciato un piano di emergenza per gli Esami di Stato, ma non si sa ancora in cosa consista. Si potrebbe forse decidere di far sostenere ai ragazzi soltanto l’esame orale, come è successo in passato a studenti di zone colpite dal sisma. Se l’emergenza dovesse continuare, gli studenti si ritroverebbero a dover perdere forzatamente tanti giorni di lezione, nonostante le rassicurazioni del Ministro. “Il servizio pubblico essenziale, seppur a distanza, verrà fornito a tutti gli studenti”.