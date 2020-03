Emma Marrone lo ha annunciato | La notizia che i fan stavano aspettando

Dopo il periodo difficile con la malattia e l’operazione, Emma Marrone è pronta a tornare a calcare le scene con un suo brano, il nuovo singolo ‘Luci Blu’

Emma Marrone sta tornando a sorridere. Sono stati momenti non facili negli scorsi mesi per la cantante salentina. Prima il ritorno della malattia, poi l’intervento chirurgico. Tutto questo però sembra essere fortunatamente solo un brutto ricordo. La ragazza è tornata sulla cresta dell’onda, come dimostrano le ultime notizie su di lei.

E a proposito proprio di recenti aggiornamenti sull’artista, lei stessa ha voluto darne uno molto importante poche ore fa. L’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi e del Festival di Sanremo a pubblicato un selfie sul proprio profilo Instagram. Un post che tutti i suoi fan stavano aspettando da tempo.

LEGGI ANCHE —> Gli anni più belli, le dichiarazioni di Emma Marrone emozionano il web

Emma Marrone lancia il suo nuovo singolo, il brano ‘Luci Blu’

In questa foto l’ex fidanzata di Stefano De Martino appare con alcuni collaboratori e ringrazia tutti coloro che hanno lavorato con lei in questi mesi. Perché premette tutto questo ‘Real Brown‘ (questo il suo nickname sul social network)? Perché in questo messaggio annuncia il suo nuovo progetto e al tempo stesso l’uscita del suo nuovo singolo.

Il brano ‘Luci Blu‘ è infatti ascoltabile sin da subito in tutte le radio. Nella giornata di lunedì il video sarà disponibile su ‘Vevo‘. Una canzone che siamo certi farà salire classifiche e vendite al suo nuovo album ‘Fortuna‘. Quest’ultimo ha già ottenuto moltissime certificazioni ed anche il consenso della critica. Un ritorno sulle scene per Emma come meglio non poteva immaginarsi.

LEGGI ANCHE —> Amici 19 serale: niente coach e due giudici fissi, video