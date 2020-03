Giorgia Rossi | chi è la giornalista di Sport Mediaset | età e fidanzato

Chi è Giorgia Rossi giornalista di Sport Mediaset molto apprezzata e con ruoli sempre più importanti in tv. Tutto su vita, lavoro ed amore.

Dici Instagram ed in Italia pensi subito a Diletta Leotta e Belen Rodriguez. Ma c’è anche Giorgia Rossi, giornalista tanto bella ed altrettanto brava, che da diverso tempo possiamo vedere sugli schermi nelle trasmissioni sportive di Mediaset. Lei è la conduttrice di ‘Pressing’, in onda in seconda serata su Rete 4. Lei è anche mezzobusto del telegiornale sportivo di Mediaset oltre che inviata per le partite di calcio di cartello in molte occasioni. Riguardo alla sua vita, la giornalista Giorgia Rossi è nata a Roma il 5 giugno 1987. Dopo il liceo si è iscritta a Giurisprudenza e nel frattempo è diventata pubblicista iscritta all’Albo, lavorando anche per Roma Channel, il canale televisivo tematico ufficiale della compagine giallorossa. Come da lei stesso affermato nel corso dei Mondiali 2018 durante una divertente ospitata dalla Gialappa’s Band, Giorgia non ha terminato poi gli studi. Anche se pare le mancassero pochi esami alla laurea.

LEGGI ANCHE –> Diletta Leotta sulla neve | si siede e il web si infiamma | FOTO

Giorgia Rossi giornalista di grande talento: la carriera

In seguito è approdata a Sky Sport e poi a Rai Sport. Ma la vera svolta è arrivata proprio a Sport Mediaset. Il suo volto è noto agli appassionati soprattutto di calcio già dal 2013, quando Giorgia Rossi fece capolino in ‘Tiki Taka’. A Cologno Monzese, la Rossi condurrà poi anche i programmi sulla Champions League e ‘Domenica Premium’, su Mediaset Premium. Conduce anche i pre ed i post-partita in occasione dei Mondiali 2018. A lei viene affidato anche ‘Pressing Euro 2020’ sulle qualificazioni ad Euro 2020 e gli speciali sulla Nations League. Di lei si è anche parlato per alcune clamorose gaffe in diretta televisiva, documentate da ‘Striscia la Notizia’. In occasione della consegna del celebre Tapiro d’Oro, la trasmissione satirica di Canale 5 ha anche mostrato gli episodi ‘incriminati’. Che però la splendida Giorgia ha saputo dribblare con autoironia e grandissima classe.

LEGGI ANCHE –> Ludovica Pagani, voglia d’estate: splendida in costume – FOTO

GUARDA IL VIDEO E in amore? Lei è felicissima con un collega altrettanto bravo