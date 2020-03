Maria De Filippi furibonda lascia lo studio: “Non ne posso più. Scusate”

Maria De Filippi è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Famosa per essere molto calma, razionale, pacata nelle sue reazioni. Raramente l’abbiamo vista perdere la pazienza, scagliarsi contro qualcuno presente nei suoi studi, ma durante l’ultima puntata del Trono Over di Uomini e Donne non ce l’ha fatta a trattenersi. Si è scagliata così contro Armando, che stava insinuando delle cose su una delle dame del parterre, Veronica. Stava, in poche parole, insinuando che la dama avesse una frequentazione al di fuori del programma. Veronica, che fa parte del parterre da diverso tempo, è sempre stata molto riservata perché madre di un ragazzo adolescente. Ha sempre protetto il suo privato a tutti i costi, e le cose che ha detto Armando le hanno fatto male e l’hanno fatta piangere.

Maria a quel punto non è riuscita a resistere e ha cominciato ad urlare contro il cavaliere del parterre. Lo ha accusato di farlo apposta, di dire certe cose soltanto per marciare sulla sua volontà di mantenere un certo riserbo sulla sua vita privata. Il cavaliere non è riuscito a spiccare parola mentre la conduttrice gli urlava contro, arrabbiata per il suo comportamento. Alla fine ha deciso di interrompere prima la trasmissione e con un “Non se ne può più. Scusate. Tina saluta” ha abbandonato la trasmissione, andando via senza neanche salutare il pubblico.