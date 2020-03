Alba Parietti | “Ho paura del Coronavirus e vi spiego il perché” FOTO

Situazione Coronavirus Alba Parietti racconta un aspetto in particolare che rischia di esporla al pericolo di un eventuale contagio.

Anche Alba Parietti teme il Coronavirus. Una più che comprensibile paura, visti quelli che sono i numeri che riguardano la presenza della patologia nel nostro Paese. Il numero di persone contagiate dal Covid-19 ha superato le 6mila unita, con oltre 365 morti. Si riscontrano per fortuna anche dei soggetti guariti, anche se in numero minore rispetto alle vittime. Ci sarebbero ad oggi circa 65 persone che hanno superato le difficoltà legate alla patologia. Per quanto riguarda Alba Parietti, il Coronavirus l’ha portata a lasciare i luoghi più affollati per trovare riparo nel salubre ambiente di Courmayeur, sul Monte Bianco. E lì la 58enne originaria di Torino ha fatto sapere di essere comunque molto sensibile rispetto a tutto quanto sta succedendo in Italia.

Alba Parietti Coronavirus, lei si ripara a Courmayeur e qualcuno la critica

Quella del Coronavirus è una problematica che riguarda da vicino la Parietti. Sui suoi profili personali social lei stessa ha rilasciato delle significative parole, volte anche a difendersi da chi la accusa di ostentare lusso e possibilità che molti altri non possono permettersi. Un utente le scrive: “Si ma Alba che senso ha però che tu dalla mattina alla sera ci fai vedere quanto ti diverti e noi invece no. Diciamolo che molte persone che ti seguono invece devono andare a lavorare quotidianamente anche con il Coranavirus in giro”.

“Soffro di un problema ai polmoni da tempo” e non solo

La Parietti risponde. “Io ho una grossa fortuna, posso stare qui in questo momento. Ma mi sembra di cercare di partecipare e dare per quanto possibile il mio contributo con la comunicazione. Ho molta paura del Coronavirus perché ho un problema polmonare atavico”. Una problematica di salute con la quale lei convive da molto tempo. Inoltre soffre pure di asma. Ed a 37 anni la combattiva Alba aveva anche lottato contro un tumore all’utero, simile a quello che ha colpito Emma Marrone in passato. Lo ha rivelato la stessa Parietti.