Colesterolo, il gorgonzola va bene? Risponde la medicina

Il Colesterolo è una delle malattie più temute, ma come tutto esiste un modo per contrastarlo. Oggi parliamo di gorgonzola, un formaggio erborinato che viene prodotto in Lombardia e in Piemonte. Sicuramente è un grandissimo vanto per noi italiani, anche perché i turisti da tutto il mondo vengono qui per assaggiarlo. Il processo produttivo è molto particolare: possiamo distinguere questo formaggio dagli altri per le striature verdi che lo compongono. Viene prodotto con latte di altissima qualità e privo di prodotti chimici perché potrebbero danneggiarlo. Dunque viene fatto con estrema cura, sarà anche per questo che è così tanto amato da chi lo assume regolarmente nella propria alimentazione di tutti i giorni.

Metabolismo, i tre alimenti che accelerano e bruciano i grassi –> LEGGI QUI

Il gorgonzola è un formaggio che agisce positivamente sul nostro organismo. Basti pensare agli effetti benefichi che questo alimento ha a carico della flora batterica intestinale. Nella sua composizione troviamo diverse vitamine, quelle A, B2, B5 e B12, minerali come calcio, fosforo, sodio, magnesio e selenio e proteine nobili. Per quanto riguarda il valore nutrizionale e l’apporto calorico, questo formaggio contiene il 30% di grassi, una porzione di 100 grammi di Gorgonzola apporta circa 350 calorie. Privo di lattosio, può essere consumato anche da chi è intollerante. Dunque, per tutte queste ragioni, è uno dei formaggi preferiti dagli italiani. Praticamente “accessibile” a tutti, non fa male e soprattutto può aiutare anche il colesterolo.