Coronavirus, nuovo messaggio di Conte all’Italia: “ora cambia tutto, non è facile“

Coronavirus, il nuovo messaggio di Conte a tutta l’Italia: “ora cambia tutto, non è facile”. L’intero Paese diventa zona rossa.

Giuseppe Conte annuncia misure drastiche per tutta l’Italia che, da oggi, diventa ovunque zona rossa. Le misure adottate per la Lombardia e le altre 14 province, diventano valide per tutto il territorio nazionale, misure necessarie per contrastare il numero dei contagi dal coronavirus che continua ad aumentare.

Coronavirus, Italia zona rossa: stop agli spostamenti, scuole chiuse fino al 3 aprile

“Tutta Italia sarà zona protetta”: Giuseppe Conte annuncia così l’adozione del nuovo decreto del Governo che trasforma tutta l’Italia in zona rossa, abolendo la zona arancione, verde e gialla. Non ci si potrà più spostare se non per motivi lavorativi e di salute. Vietati gli assembramenti in luoghi pubblici. Per spostarsi sarà necessaria l’autogiustificazione e se le ragioni non saranno veritiere si andarà incontro anche a delle conseguenze penali. La sospensione delle lezioni delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le lezioni universitarie, sono prorogate fino al 3 aprile.

“Non ci sarà più una zona rossa, non ci sarà più la zona 1 e 2 della Penisola. Ci sarà l’Italia, un’Italia zona protetta. Saranno da evitare su tutto il territorio nazionale tutti gli spostamenti a meno che non siano motivati da tre motivate circostante: ragioni di lavoro, casi di necessità o per motivi di lavoro. Divieto degli assembramenti all’aperto e in locali aperti al pubblico”, annuncia Giuseppe Conte che poi si rivolge ai giovani.

“Abbiamo e comprendiamo la voglia di socialità dei giovani, abbiamo visto episodi dove c’è la movida, dove si consumano bevande al di fuori dei locali. Non ci possiamo permettere più occasioni di aggregazioni che diventano occasioni di contagio”, aggiunge dicendosi consapevole della responsabilità che si è assunto e della necessità di adottare tali provvedimenti.

Conte, poi, annuncia che anche lo sport deve fermarsi, compreso il campionato di calcio chiedendo così un sacrificio a tutti gli italiani. Tutte le misure entrano in vigore da domani.