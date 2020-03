Coronavirus, rivolta delle carceri: sale numero dei morti

Coronavirus, rivolta delle carceri: emergenza anche nelle case circondariali, detenuti sul piede di guerra e sale il numero dei morti

La maxi rivolta da parte dei detenuti nel carcere di Modena, scatenata dall’emergenza coronavirus, ha fatto per il momento sei vittime accertate. Il numero di morti, però, sembra destinato a salire. E’ quanto si apprende dalla ricostruzione del ‘Corriere della Sera’. La rivolta è iniziata da una sessantina di detenuti che hanno tentato la fuga, l’intervento delle forze dell’ordine ha evitato il peggio e la fuga di circa 500 detenuti. Ma lo scenario che si è presentato agli occhi dei presenti è stato di pura devastazione. Alla base della rivolta, le misure per l’emergenza coronavirus e la limitazione delle visite ai detenuti stessi.

La rivolta era cominciata nella giornata di ieri intorno alle 14. Tra le vittime, tre sarebbero morte per assunzione di sostanze stupefacenti, in seguito alla razzia di metadone e altri farmaci assaltando l’infermeria. Un detenuto è morto per abuso di sostanze oppioidi, un altro per abuso di benzodiazepine. Un terzo è stato ritrovato in stato cianotico, senza che siano state ancora chiarite le cause del decesso. Per altri tre, la morte è sopraggiunta dopo lo spostamento in altre carceri successivamente alla rivolta. Il bilancio dei feriti, al momento, è invece di 18 persone. Sei, quelle in condizioni più gravi, sono state portate al pronto soccorso e quattro sono in prognosi riservata. Feriti anche, in maniera lieve, tre agenti del penitenziario e sette sanitari. Sull’accaduto, la Procura di Modena ha aperto un’inchiesta.

