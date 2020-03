Coronavirus, arriva il vaccino: quanto costerà

Negli ultimi giorni è esploso il panico a causa del coronavirus. In particolar modo durante questo weekend abbiamo ricevuto la richiesta di rimanere il più possibile in casa, soprattutto nel caso di sintomi influenzali. Tantissime polemiche per le persone che non hanno resistito alla tentazione di uscire, come ieri che sono andati a festeggiare la Festa della Donna nei locali. Una situazione assurda che ha messo in ginocchio il Paese, e tutti stanno pregando, supplicando di chiuderci in casa e non andare in giro a rischiare il contagio.

Però ci sono delle importanti novità sul fronte del vaccino. Lo sviluppo di un vaccino contro il Covid-19 alla velocità richiesta costerà circa 2 miliardi di dollari, da stanziare nei prossimi 12-18 mesi. È la stima di Richard Hatchett, amministratore delegato di Cepi. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ci sono almeno 20 sieri in sviluppo nel mondo. Un gruppo biotecnologico con sede fuori Boston, ha battuto il record di velocità di tempo intercorso tra l’identificazione di un vaccino pronto per essere testato sull’uomo: solo 42 giorni. Cepi ha provato ad ipotizzare diversi scenari, inclusi quello in cui un vaccino contro il virus possa essere inutile quando sarà pronto. Ma Hetchett non crede sia “Plausibile che il contenimento abbia un tale successo e che la malattia verrà del tutto eliminata”.

