Coronavirus, la folle corsa dalla zona rossa le costa 1200 euro

Una folle corsa, una fuga dalla zona rossa. Una donna, Michela, prende il taxi per scendere da Milano a Roma: le costa 1200 euro: “La radio mi ha avvisato che la corsa era per Roma e mi ha chiesto se ci fossero problemi – racconta il tassista milanese Melchiorre – Io l’ho accettata senza pensarci, è il mio lavoro. Ovviamente, prima di partire, ho chiesto alla ragazza se sapeva a che spesa sarebbe andata incontro. Lei si era già informata e non si è scomposta”. Già. Una spesa incredibile per un corsa Milano-Roma fatta nel cuore della notte: 1200 euro. Questo quanto ha speso una ragazza nella notte tra sabato 7 e domenica 8 pur di scappare da Milano: Michela, 30 anni, ha preso il taxi Como 47 e si è fatta portare nella Capitale. “Sono abituato a viaggiare di notte, ho la musica che da sempre mi tiene compagnia – spiega Melchiorre – Non avevo sonno. Lei invece a un certo punto si è addormentata”. Una volta arrivati, dopo un lungo viaggio, “è scesa la mamma per finire di pagare la corsa – spiega il tassista – che comunque la ragazza aveva già pagato quasi interamente”.

La folle corsa verso il sud

Il filtraggio della bozza del decreto sulle nuove misure restrittive per le aree colpite dall’epidemia ha scatenato una fuga tra sabato e domenica da Milano. Presa d’assalto la stazione ferroviaria. Il testo parlava di Lombardia e 14 province letteralmente chiuse – e la notizia ha scatenato un fuggi fuggi da Milano, direzione centro-sud. Insomma, il premier Conte e compagni sono riusciti a ottenere l’esatto contrario dello scopo: volevano contenere i contagi e invece hanno fatto fuggire disordinatamente potenziali contagiati verso aree ancora meno colpite. La fuga di notizie ha creato una confusione tale che addirittura qualcuno ha pensato di prendere un taxi pur di salvarsi dalla zona rossa.

