Il Dpcm «Misure urgenti di contenimento del contagio» ha infatti ridisegnato la nuova zona «arancione» che dall’intera Lombardia si estende alle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro-Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia e prevede che «la sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dal 650 cp, salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452 del codice penale: delitti colposi contro la salute pubblica, che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica».

L’articolo 650 c.p. prevede la pena dell’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino 206 euro.

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha dichiarato a Il Sole 24 ore: «Sono per il pugno duro rispetto ad atteggiamenti non tollerabili. Per esempio persone che risultano positive che se ne vanno in giro».

E ha aggiunto: «Abbiamo bisogno di comportamenti corretti dappertutto».