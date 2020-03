Mascherina fai da te: come realizzarla in pochi semplici passaggi

In questo articolo vi spieghiamo come realizzare una mascherina fai da te in casa semplicemente, uno strumento a volte introvabile in tempi di Coronavirus

In tempi di emergenza Coronavirus in Italia, cresce il numero di persone alla ricerca di strumenti utili ad evitare il contagio. Non è però spesso semplice trovare alcuni mezzi di protezione come gel igienizzanti, tipo Amuchina, oppure mascherine. Ebbene, in questo articolo vi spiegheremo come cercare di sopperire allo scarso numero di presidi di questo genere, soprattutto in farmacie.

Innanzitutto va ricordato che l’Oms ha dichiarato efficaci come protettive contro il Coronavirus solo quelle tipo FFP3. Questo filtro può essere utile infatti agli operatori sanitari ed a chi cura malati o contagiati. Altri generi di mascherine sono in gradi di limitare la diffusione di qualsiasi virus. Qualora le mascherine “semplici” siano esaurite in farmacia o supermercato, possiamo crearne una in casa, seppur senza filtri protettivi al 100%.

Mascherina, come realizzare questo utile strumento: la guida

Per fabbricare una mascherina fai da te tramite la seguente guida ci serviranno: dei pezzi di stoffa, un righello, delle forbici, un elastico, delle spille di una macchina da cucire. Quindi riportate su un foglio queste misure: sul lato sinistro 18 cm di altezza, 36 cm in lunghezza superiore, 37 cm in lunghezza inferiore e 19 cm per l’altezza del lato destro. Successivamente poggiate il foglio sulla stoffa, bloccato con gli spilli ed imbastitelo con ago e filo e ritagliate le misure corrette.

A quel punto cucitelo a macchina e quando l’avrete conclusa, rigirare la stoffa e ripiegare il lato più basso a circa due centimetri. Una volta averlo bloccato con spilli, cucitelo. Passate poi la stoffa sotto il ferro da stiro per bloccare le pieghe e poi inserite l’elastico che dovrà passare correttamente dietro alle orecchie. Tagliate dunque due pezzi di stoffa di 20 cm circ, applicate l’elastico e cuciteli alla mascherina. Se avete seguito i passaggi correttamente, ora avete. una mascherina protettiva non di chirurgico, ma comunque utile per svariati utilizzi.

