Coronavirus, nuovo morto al Sud, sale l’emergenza

Nuovo morto. E’ la terza paziente con il Coronavirus in Campania. Si tratta di una donna di 81 anni, di Ottaviano, deceduta al pronto soccorso di Nola

E’ la terza paziente morta con il Coronavirus in Campania. Si tratta di una donna di 81 anni, di Ottaviano, deceduta al pronto soccorso di Nola Il tampone effettuato dopo la morte accerta che è affetta da Covid-19 e al presidio d’urgenza dell’ospedale Santa Maria della Pietà sospendono l’attività per sanificare i reparti. Ma nessun medico è stato messo in quarantena”, fanno sapere dalla direzione generale dell’Asl Napoli 3 Sud. La vittima era arrivata in pronto soccorso ieri mattina con un edema polmonare ma non ce l’ha fatta a superare la crisi.

Nuovo morto in Campania, il bilancio generale

L’Unità di Crisi della Protezione civile della Regione Campania comunica che nel pomeriggio odierno sono stati esaminati 57 tamponi presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno. Di questi 14 sono risultati positivi. Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. Nella giornata di ieri presso l’Ospedale Cotugno sono stati analizzati in totale 125 tamponi di cui 26 sono risultati positivi al covid 19. In totale i pazienti positivi in Campania sono 115. Intanto in Europa cresce molto il bilancio in Spagna. Sono mille le persone contagiate dal coronavirus. I casi sono quasi raddoppiati rispetto alla giornata di ieri, 8 marzo. Lo scrive l’agenzia di stampa Bloomberg. Il maggior numero di contagi si registra a Madrid e nei Paesi Baschi. Nella capitale i casi confermati sono aumentati di 200 unità nelle ultime 24 ore, mentre i decessi sono raddoppiati 16 le vittime segnalate oggi, contro le 8 di ieri.

