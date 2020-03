Coronavirus, al Cotugno procede la sperimentazione del farmaco

Al Cotugno procede la sperimentazione del farmaco anti artrite sui pazienti Covid-19. Oggi sarà somministrato a Napoli su altri due pazienti

Oggi il farmaco anti artrite sarà somministrato a Napoli su altri due pazienti. E’ la notizia che conferma i passi in avanti nella cura contro il coronavirus. A Napoli, all’ospedale Cotugno e all’Azienda Ospedaliera dei Colli, è stato testato in questi giorni un farmaco contro il Coronavirus, che sta dando buoni risultati dopo i test effettuati su alcuni pazienti gravi. Il Corriere del Mezzogiorno, a tal proposito, ha sentito Vincenzo Montesarchio, direttore della Uoc di Oncologia dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, che insieme a Paolo Ascierto, direttore dell’Unità di Oncologia e Terapie Innovative dell’Istituto “Pascale”, ha avuto l’idea di provare il farmaco anti artrite per i malati di Covid-19: “Abbiamo individuato due pazienti a cui sottoporre il farmaco: uno era intubato e in terapia intensiva, l’altro stava per andarci. Già a distanza di 24 ore dall’infusione, sono stati evidenziati incoraggianti miglioramenti. Sono già stato chiamato da molti colleghi del Nord che mi hanno chiesto informazioni. Un paziente è già stato trattato con successo a Bergamo e un altro sta per essere sottoposto a questa cura al Sacco di Milano. Se funziona ancora ci darà una grande mano nella lotta al virus”, le parole rilasciate al quotidiano”.

Al Cotugno procede la sperimentazione: i dati di ieri

Ieri erano 7.985 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 1.598 persone rispetto a ieri. I morti sono 463 (97 in più di domenica mentre il numero delle persone guarite ha raggiunto quota 724 (102 rispetto all’ultimo dato). Sono 733 i malati ricoverati in terapia intensiva per coronavirus, 83 in più rispetto a ieri. Di questi 440 sono in Lombardia, che ha avuto un incremento in un giorno di 41 casi. Sono invece 4.316 i malati con sintomi ricoverati e 2.936 quelli in isolamento domiciliare. I tamponi per il coronavirus effettuati finora in Italia sono 53.826, 3.889 più di ieri, secondo i dati forniti dalla Protezione civile. Di questi 20.135 solo in Lombardia, 15.956 in Veneto, 4.906 in Emilia Romagna. Dai Dati della Protezione Civile emerge che le vittime sono 333 in Lombardia (66 in più di ieri), 70 in Emilia Romagna (+14), 20 in Veneto (+2), 13 in Piemonte (+8), 10 nelle Marche (+3), 1 in Toscana, 5 nel Lazio (+2), 7 in Liguria (+1), 1 in Friuli Venezia Giulia, 3 in Puglia.

