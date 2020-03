Belen Rodriguez, in lingerie è da sogno: “Cosa guardi?” – FOTO

Belen Rodriguez lascia senza fiato i suoi followers su Instagram, ennesimo scatto da urlo della bellissima showgirl argentina

Sono giorni delicati, in Italia, per tutti, vista l’emergenza coronavirus. Le misure imposte dal governo, necessarie per tutelare la salute pubblica, obbligheranno i cittadini, almeno per un mese, a forti limitazioni negli spostamenti. L’hashtag #restateacasa, veicolato anche da numerose celebrità sul web, è ormai la parola d’ordine di questi giorni. La speranza è che entro il 3 aprile l’emergenza possa rientrare e che tutti si possa tornare alla normalità di sempre. Vanno incontro a una quotidianità decisamente diversa anche i vip, come Belen Rodriguez. Anche lei resta a casa in questi giorni difficili per tutti. Ma la showgirl argentina sa come distrarre i suoi fan. Anche in questo momento di emergenza, c’è bisogno, anche solo per poco, di pensare ad altro.

Belen ha spesso deliziato i suoi followers su Instagram con scatti davvero sensuali e maliziosi. In una delle ultime foto, si è, però, probabilmente superata. Una foto al tempo stesso molto raffinata e molto provocante. Belen è distesa sul letto, rivolgendosi con sguardo trasognato all’obiettivo. La sudamericana è in lingerie bianca, molto elegante, che però fa trasparire al meglio le sue forme perfette, davanti e dietro. “Cosa guardi?”, chiede in didascalia. Una domanda superflua, senza dubbio. Uno scatto che però sicuramente, almeno per qualche secondo, aiuta a dimenticarsi del mondo esterno e dei problemi di questo periodo, che presto, si spera, potremo lasciarci alle spalle.

