Coronavirus, in arrivo bonus e aiuti per tutte le famiglie

In arrivo bonus e aiuti alle famiglie. L’emergenza coronavirus ha costretto alla chiusura le scuole con il peso quotidiano delle baby sitter

l Consiglio dei ministri del 28 febbraio ha approvato, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, un decreto legge recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le disposizioni introdotte mirano ad assicurare un primo necessario supporto economico ai cittadini e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria a causa dell’emergenza sanitaria. La chiusura delle scuole e degli asili, comporta delle difficoltà per le famiglie. In particolare i problemi riguardano quelle che non possono fare affidamento sull’aiuto di nonni o parenti. Si rendono pertanto necessarie delle iniziative immediate di carattere urgente che consentano di affrontare le rilevanti esigenze di molte famiglie.

Bonus e aiuti alle famiglie, cosa è previsto