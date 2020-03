Calcio e Coronavirus, a rischio una competizione europea

Luis Figo – foto dal web

ll coronavirus è un problema serio che ha condizionato le nostre abitudini e anche gli appuntamenti sportivi già fissati da tempo. A rischio l’Europeo

ll coronavirus è un problema serio che ha condizionato la nostra vita, le nostre abitudini e anche gli appuntamenti sportivi già fissati da tempo in calendario. Rischia di saltare a questo punto anche l’Europeo. Il Corriere della Sera ricorda che un problema sarà lo spostamento dei giocatori impegnati con le Nazionali tra fine marzo e inizio aprile: l’Uefa spera si possa viaggiare per motivi di lavoro, ma in caso di ulteriori restrizioni dovrà rinviare o posticipare i match. Per l’Europeo a rischio, tre ipotesi: slittamento, compressione delle gare e rinvio. Si naviga a vista, tra incertezza e paura. In Italia si studiano tutte le possibili soluzioni per recuperare le due giornate rinviate del campionato più la terza che si sarebbe dovuta giocare la prossima settimana. Il Corriere dello Sport ha anticipato che i nostri dirigenti hanno chiesto all’Uefa di posticipare di una settimana Euro 2020 – che inizia il 12 giugno – così da avere tempo per recuperarle. Il problema è che anche in altri paesi presto potrebbe fermarsi il campionato e dunque è ancora tutto in divenire, in attesa di possibili sviluppi. Una cosa è certa: al momento la Uefa non ha fermato le coppe europee e dunque si andrà avanti.

Calcio e coronavirus, Luis Figo preoccupato

Luis Figo, ex giocatore di Barcellona, Real Madrid e Inter e ambasciatore degli Europei 2020, ha parlato dell’emergenza Coronavirus e del possibile annullamento degli Europei. Secondo il portoghese, la diffusione del virus ad oggi sta preoccupando anche la UEFA. Ecco le sue parole rilasciate a Mundo Deportivo: “È una preoccupazione per la UEFA. Sta aspettando le decisioni da parte delle autorità competenti. Tutti noi siamo molto preoccupati, ma non possiamo pensare che sia un’epidemia. Ad Euro 2020 mancano 3 mesi, si dice che quando arriverà la primavera il virus perderà anche di efficacia per questo prima di fare annunci dobbiamo anche aspettare”.

Leggi anche > Serie A, parla l’ex arbitro: la sospensione è una bufala

Leggi anche > Arrestato l’ex fuoriclasse Ronaldinho