Coronavirus, l’alimentazione giusta per rinforzare le difese immunitarie

Coronavirus, l’esperta di alimentazione spiega la dieta da seguire in questo momento complicato.

L’Italia è il primo paese in Europa per numero di casi positivi al Coronavirus. Il governo italiano, per ridurre i contagi, ha adottato alcuni provvedimenti limitando di fatto gli spostamenti. Con le scuole chiuse, e con diverse attività sospese, l’invito degli esperti e dei vertici di governo è quello di restare a casa. In un periodo così complesso, è facile cadere in tentazione e seguire un’alimentazione alquanto scorretta. L’esperta Carla Lertola ha fornito una lunga spiegazione all’Agi. Il consiglio è quello di nutrirsi di vitamina C attraverso gli agrumi e di vitamina D attraverso il salmone e i latticini, con la A presente nelle carote e nel cavolo verde. Naturalmente le porzioni devono essere leggere e non bisogna esagerare.

Coronavirus, le parole dell’esperta di alimentazione

Carla Lertola consiglia di evitare le grandi dosi di cibo: “Mangiare una quota di carboidrati, una di proteine in alternanza (carne, uova, pesce, salumi, formaggi, legumi), della verdura in buona quantità, dando la preferenza ad alimenti freschi. L’accudimento in questo momento è fondamentale perché il cibo è la prima cosa che ci può dare un po’ di serenità. Il cibo è anche un aiuto dal punto di vista psicologico”. La dottoressa spiega che non bisogna adottare una restrizione calorica: “Una restrizione calorica rischia di avere insieme a questo stato di incertezza e ansia, un effetto rebound su tutto il resto. La cosa più brutta è sentirsi isolati perché può spingere verso il cibo, anche quello nutrizionalmente meno valido”. Gli agrumi, fonti di vitamina C, da sempre vengono considerati gli alleati contro l’influenza e i virus invernali. I vegetali e le spezie come prezzemolo, peperoncino, erba cipollina e salvia possono essere fonte di vitamine del gruppo B che hanno effetti positivi sul sistema immunitario.