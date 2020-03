Coronavirus, conduttore del TG1 commosso: la reazione in diretta

Durante il TG1 di questa sera, si è parlato ovviamente di ciò che in questi giorni ci sta allarmando di più: il coronavirus. Il conduttore Francesco Giorgino ha mandato in onda servizi sulla situazione in Italia, facendo vedere che finalmente le persone si sono decise a chiudersi in casa e a rispettare quanto è stato detto da Conte. Le strade sono vuote, tutta un’altra storia rispetto a questa notte che c’erano file chilometriche fuori ai supermercati. “Il buon senso si è lasciato andare alla psicosi, è ingiustificabile questo comportamento perché gli alimentari non chiuderanno”. Dopo i numerosi servizi, hanno parlato con la dottoressa Mangiatordi di Cremona, la donna che ha scattato la virale e celebre foto dell’infermiera stramazzata sul pc.

Quanto detto ha davvero turbato tutti. La dottoressa ha raccontato della situazione tragica che stanno vivendo, qualcosa di davvero inimmaginabile. “Oggi ho dovuto intubare un 23enne. Dovete aiutarci, siamo allo stremo” ha chiesto disperata. Francesco Giorgino, il conduttore, le ha chiesto di intervenire anche alle 23:30 allo speciale TG1. Appena terminato il servizio, il conduttore stava per presentare quello dopo quando la sua voce si è spezzata. “Scusate, sono molto commosso” ha rivelato, imbarazzato e visibilmente provato. Un momento che ha toccato tantissimi, soprattutto sui social. “Che brutto vedere il conduttore che tutte le sere entra nelle nostre case, serio, tutto d’un pezzo, lasciarsi andare all’emozione. Questo è un momento incredibile per tutti.”