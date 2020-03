Emergenza coronavirus, grandi problemi in Italia: la Cina è pronta ad inviare dei grossi aiuti.

Il coronavirus continua a diffondersi velocemente in Italia. Nella giornata di oggi, il numero delle persone contagiate è salito ad oltre diecimila unità. Anche il bilancio delle vittime continua ad aggravarsi: i decessi accertati a causa del nuovo Covid-19 sono 631, 168 in più rispetto alla giornata di ieri. Il governo, per provare a ridurre l’emergenza, sta continuamente adottato nuove misure. Dopo aver chiuso tutte le scuole e università, anche le manifestazioni sportive ed il campionato di calcio sono stati sospesi. L’Italia, come se non bastasse, è al momento isolata ed è un’unica zona rossa. Gli ospedali rischiano il collasso e i posti per le terapie intensive stanno diminuendo. Gli operatori sanitari continuano ad essere sovraccaricati di lavoro. Secondo le ultime notizie, però, un insperato aiuto potrebbe sopraggiungere dalla Cina.

Emergenza Coronavirus in Italia: la Cina pronta ad inviare aiuti

La Cina è pronta ad aiutare l’Italia. Stando alle ultime notizie, il paese asiatico dovrebbe fornire mille ventilatori polmonari che la nazione italiana si prepara ad acquistare. La firma sui contratti potrebbe arrivare nelle prossime ore. Il ministro degli esteri Luigi Di Maio ha avuto un contatto con Wang Yi nelle prime ore della giornata. Di Maio avrebbe avuto la garanzia che le commesse italiane saranno in priorità rispetto agli altri paesi europei. Le aziende cinesi sono pronte ad esportare nel nostro paese 2 milioni di mascherine mediche ordinarie, centomila mascherine di massima tecnologia e ventimila tute protettive. Nel pacchetto dovrebbero rientrare anche cinquantamila tamponi per effettuare test diagnostici. “Nelle emergenze come quella del coronavirus è necessario che il primo concetto sia la solidarietà, la trasparenza e la condivisione. Questa è una battaglia che ci unisce tutti come esseri umani per salvaguardare la vita di tutti”, ha dichiarato il vieministro della Salute Pierpaolo Sileri.

