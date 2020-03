Coronavirus, aumentano i casi in Francia: la drastica scelta che potrebbero effettuare i medici

Anche la Francia sta subendo massivamente gli effetti del nuovo coronavirus: al momento i casi sono 1.412, ma la paura che possano aumentare esponenzialmente è tanta.

Aumentano i casi di contagio da nuovo coronavirus in Francia. Ad oggi i numeri parlano di 1.412 casi e 30 decessi. I numeri aumentano esponenzialmente e si teme che nel Paese d’Oltralpe la situazione possa precipitare come in Italia.

Francia, aumentano i casi di coronavirus: il ministro della Sanità annuncia la telemedicina

La Francia come l’Italia sta cercando di fronteggiare al meglio l’emergenza sanitaria. Eppure il timore che la situazione possa precipitare è tanto. Al momento i casi confermati sono 1.412 con 30 decessi. Il Paese d’Oltralpe ha deciso di interrompere la ricerca della catena di contagio e di dedicarsi solo ed esclusivamente alla cura dei malati. Per questo motivo, riporta Il Corriere della Sera, i portatori del virus potrebbero essere molti di più rispetto a quelli che sono stati sottoposti al tampone.

La maggior preoccupazione, tuttavia, le desta la possibile tenuta del sistema sanitario. Il ministro della Sanità Olivier Véran ha annunciato un particolare misura: la telemedicina. Stando a quanto riferisce Il Corriere della Sera, tramite tale modalità i medici di base potranno elaborare diagnosi e prescrivere terapie senza bisogno di visitare personalmente i pazienti. Purtroppo il timore è che a breve i posti letto negli ospedali inizieranno a scarseggiare. Il sistema sarà dunque messo davanti ad una scelta drastica: selezionare quali saranno i pazienti da curare affidandosi al criterio dell’età ed a quello delle possibilità di sopravvivenza. Si teme che presto non ci saranno abbastanza posti letto per tutti e che i medici ospedalieri saranno chiamati ad effettuare una drastica scelta. Tra i pazienti dovranno scegliere chi è da curare e chi no, in base all’età e alle possibilità di sopravvivenza.

Francia, le misure per scuole e trasporti

A risentire dell’emergenza tutti i settori, anche quello dell’istruzione e delle infrastrutture. Al momento in Francia le scuole sono chiuse nei principali focolai e tutti gli eventi sono stati annullati. Quanto ai trasporti, riporta Il Corriere della Sera, il governo deciderà se bloccare o meno il Paese, ma è probabile che non accadrà su tutto il territorio. Ancora, in ogni caso, devono essere attivati controlli negli aeroporti.

La Francia tramite un piano del 2011 ha previsto, riporta Il Corriere della Sera, uno specifico protocollo in caso di diffusione di un virus. Sono state stabilite tre fasi ed al momento si sarebbe giunti già all’ultima.

Come il resto del mondo il riverbero del coronavirus si fa sentire anche in ambito economico. Il ministro dell’Economia, Bruno Le Maire, ha dichiarato che “tutte le imprese – riporta Il Corriere della Sera– potranno chiedere un rinvio degli obblighi fiscali con una semplice email”.

