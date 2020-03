Coronavirus Italia | il caldo sta per arrivare | vi diciamo quando

L’innalzamento delle temperature potrebbe influire sulla situazione Coronavirus Italia. A breve attesi i primi riscontri in merito al Covid-19.

Gli esperti sono dell’idea che la situazione Coronavirus Italia potrebbe mostrare delle conseguenze in merito alle condizioni climatiche. Le previsioni del meteo per i prossimi giorni prevedono per i prossimi giorni un aumento delle temperature, con picchi di anche 27° in settimana.

Già da martedì 10 marzo 2020 la colonnina di mercurio è salita in diverse zone d’Italia. In particolar modo sulle regioni del nord-ovest, sul versante tirrenico e sulla Sardegna. L’11 marzo un anticiclone proseguirà in direzione dell’Italia e porterà i primi, significativi innalzamenti delle massime. Ci sarà una media di 20° su quasi tutto il Settentrione e nello specifico su Piemonte e Liguria, oltre che su parte della Lombardia. Anche le due Isole maggiori ed il solito versante tirrenico beneficeranno della situazione. Per giovedì 12 marzo si attende anche l’arrivo di correnti miti provenienti dai quadranti meridionali, con temperature che si assesteranno su di una media di 22-23° al Sud e sulle Isole e sui 20-21° al Centro ed al Nord.

Coronavirus Italia, il meteo potrebbe influire sulla diffusione del Covid-19

Qui si affacceranno anche delle nubi che potrebbero dare origine a rovesci sparsi, interrompendo momentaneamente questo anticipo di primavera. I valori più elevati di temperatura arriveranno venerdì 13 marzo, con 26-27° al Sud e che saranno di poco inferiori man mano che si percorre la Penisola verso nord. I primi caldi primaverili permarranno anche nel prossimo fine settimana del 14 e 15 marzo, anche se con qualche pausa dettata da rannuvolamenti sporadici sempre al Nord, principalmente, ma anche al Sud ed in particolare sulla Sicilia. Il nesso tra temperature stagionali e Coronavirus Italia è giustificato dal fatto che si tratta di una influenza. E proprio come alcuni malanni di stagione che persistono in inverno, potrebbe scemare di intensità. Anche se non mancano dei casi pure dall’altra parte del mondo, dove attualmente è fine estate.

