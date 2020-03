Coronavirus, ragazzi a rischio: il numero dei contagiati tra i giovani

Coronavirus, il rischio esiste non solo per gli anziani ma anche per i giovani: ecco i dati comunicati da Brusaferro, presidente dell’Istituto di Sanità

Primo giorno con l’Italia tutta riunita sotto un’unica zona rossa, nell’emergenza coronavirus. Cittadini invitati a restare a casa il più possibile, limitando al minimo gli spostamenti per casi di necessità, legati alla salute propria o dei propri familiari o per motivi di lavoro. Chiusura di molte attività e controlli ferrei sugli spostamenti in città e fuori città, per contenere il contagio e cercare di rallentarlo. Numeri ancora in crescita, stando a quanto dichiarato in conferenza stampa dal commissario straordinario della Protezione Civile, Borrelli. La pandemia è in atto e bisognerà stringere i denti, nella speranza che la scadenza indicata del 3 aprile per il decreto del presidente del consiglio sia l’orizzonte cui poter guardare per tornare alla normalità.

Coronavirus, Brusaferro: “Contagi anche tra i giovani”

Bisogna fare attenzione al contagio non solo per gli anziani, ma anche per i più giovani. La possibilità di contrarre il virus esiste anche per loro. Lo ribadisce Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, che in conferenza stampa, di fianco a Borrelli ha spiegato: “Circa il 5-7% di persone che hanno contratto il coronavirus hanno meno di 30 anni. Sono dati aggiornati a ieri, che confermano che queste fasce di età sono meno suscettibili. Ma significa anche che il loro comportamento è fondamentale per evitare contagio”. Un ulteriore richiamo, dunque, a comportamenti virtuosi da parte di tutta la cittadinanza in questo periodo. L’indicazione è di evitare il più possibile contatti sociali e far rientrare un’emergenza che sta mettendo in ginocchio il paese.

