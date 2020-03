Test del Coronavirus in 60 minuti grazie a Diasorin

DiaSorin lancia il test in 60 minuti. La società ha annunciato che, terminati gli studi allo Spallanzani, il nuovo test sarà commercializzato entro il mese di marzo e potrà abbreviare i tempi di diagnosi del Covid-19: oggi ci vogliono dalle 5 alle 7 ore.

L’azienda leader nel settore della diagnostica in vitro, DiaSorin, con sedi in Italia a Saluggia (VC) e Gerenzano (VA) ha annunciato di aver completato presso l’Ospedale Spallanzani di Roma e il Policlinico San Matteo di Pavia gli studi necessari per supportare l’approvazione CE e FDA EUA (Food and drug administration per l’Emergency use authorization) di un test per l’identificazione rapida del nuovo coronavirus Covid-19: “The test is designed for the LIAISON®MDX instrument using its Direct Amplification Disctechnology(DAD), enabling sample-to-answer results within 60 minutes compared to the 5-7 hours currently necessary to report patient results.This product is expected to be launched in Europe CE marked and submitted to the FDA under the Emergency Use Authorization process by the end of March 2020” si legge sul comunicato.

Quindi 60 minuti a fronte di 5-7 ore, necessarie oggi per diagnosticare il virus.

Da quanto può apprendersi il test sarà commercializzato con marchio Ce in Europa e sarà presentato alla Fda Eua entro la fine di marzo 2020.

Le conseguenze sulla Borsa italiana sono ovviamente molto positive e di traino per tutta Piazza Affari: un rimbalzo che permette il recupero di oltre il 6% rispetto a lunedì.

Leggi anche —>Coronavirus, Conte ha ceduto alla zona rossa: il motivo

Leggi anche —>Coronavirus, arriva il vaccino: quanto costerà

Perchè il test in 60 minuti ci aiuterà a combattere il virus

La tecnologia che è alla base del test è stata acquisita da DiaSorin nel 2016 dalla multinazionale statunitense 3M Inc. e doveva fornire risposte diagnostiche rapide sia per uso militare sia civile.