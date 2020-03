Coronavirus, tronista di Maria in ospedale: “Non riesco a respirare”

Tronista di Maria De Filippi allarmato per il coronavirus: “Non riesco a respirare”

L’Italia sta vivendo un periodo terribile a causa del coronavirus che ci ha invaso a macchia d’olio. Tutti all’inizio erano tranquilli perché pensavano che si ammalassero e morissero solo gli anziani, ma cominciano ad esserci sempre più casi anche tra i giovani e l’età media delle vittime sta precipitando vertiginosamente. Poco fa un tronista di Uomini e Donne ha scritto un lunghissimo post su Instagram per dichiarare di essere ricoverato all’Ospedale Sacco di Milano in attesa di capire se abbia o meno il virus. Si tratta di Leonardo Greco, che ha partecipato al Trono Classico di Uomini e Donne qualche anno fa. In quella circostanza decise di uscire dal programma con la corteggiatrice Diletta.

Il suo post, scritto a caldo, ha gettato tutti nello sconforto più totale: “Vi parlo dal letto dell’ospedale Sacco. Ho le lacrime agli occhi. Ho bisogno di ossigeno per respirare, ho continuamente la febbre. Ho una polmonite interstiziale”. Poi ha continuato dicendo che sta aspettando i risultati del tampone per capire se abbia o meno il virus. “Io ho 37 anni e sono sempre stato uno sportivo, salutista e iperattivo. Vi scrivo per farvi capire che questo non è un gioco. Non si ammalano solo i vecchi. Pensate a voi e pensate ai vostri cari. L’unico modo per aiutarci è stare a casa. Fatelo per favore. Spero che la mia testimonianza possa servire”.