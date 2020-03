Attenti al pane congelato: vi spieghiamo cosa potrebbe provocare

Il pane congelato può essere cancerogeno, attenzione a come consumarlo. Leggiamo il parere degli esperti, ecco cosa bisogna sapere

Cosa non può mancare nelle nostre tavole? Di certo il pane, uno degli alimenti primari per gli uomini. Ultimamente, tra lavoro, attività fisica e altre cose che impegnano la giornata di ognuno di noi, spesso in molte case non si trova fresco. Così per necessità si tende a comprare più pane rispetto a quello che serve e a congelarlo. Molti però pensano che congelare il pane non sia una buona abitudine e può fare male alla nostra salute. Forse è cancerogeno? No, anzi mangiare del pane precedentemente messo sotto zero non fa affatto male. Si crede che il pane congelato sia cancerogeno probabilmente in seguito a studi che hanno dimostrato come il congelamento cambi la struttura degli amidi presenti in questo alimento.

Congelare e scongelare il pane in maniera corretta

Il pane deve essere congelato in maniera corretta, solo così possiamo essere sicuri non correre il pericolo. La prima cosa da sapere è che il pane non può restare in freezer per oltre due mesi, per cui prima di congelarlo è opportuno scrivere la data sul sacchetto prima di riporlo nel congelatore. Scongelarlo correttamente è altrettanto importante. Esistono diversi metodi per farlo, il modo più semplice è quello di lasciarlo scongelare a temperatura ambiente. Come? Basterà togliere il pane dal freezer molto tempo prima, in quanto ci vogliono diverse ore per arrivare allo scongelamento completo. Altrimenti è possibile utilizzare la funzione defrost del fornetto scaldavivande, ma attenzione alla temperatura che non deve essere elevata altrimenti si rischia di tostarlo più che di decongelarlo. Un’alternativa possibile è il fornetto a microonde. Il contenitore in cui si ripone il pane che deve essere in ceramica semplice o al massimo in vetro. Oppure si può usare il forno da cucina preriscaldarlo a 175 °C ed impostando il timer per circa 40 minuti.

