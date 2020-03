Carlotta Mantovan | di nuovo felice bacia il suo nuovo amore FOTO

La bella Carlotta Mantovan e l’amore che ritorna. A due anni di distanza dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi, lei torna ad assaporare le bellezze della vita.

Il profilo Instagram di Carlotta Mantovan è un inno all’amore ed alla vita. La 37enne seconda classificata a Miss Italia 2001 mostra infatti tanti scatti in cui è sorridente. Da sola, con le amiche, con la piccola figlia Stella avuta nel 2013 dal compianto Fabrizio Frizzi oppure con le amiche. In ogni post il volto televisivo originario di Mestre non fa altro che elogiare la bellezza del vivere, nonostante il terribile lutto che l’ha colpita due anni fa. A fine marzo ricorre l’anniversario della scomparsa di Frizzi. Un evento tristissimo che causò un immenso dolore a tutta Italia. Ora però la consapevolezza di dovere andare avanti ha da tempo preso il posto dell’infelicità. Restano i bei ricordi di ciò che è stato.

LEGGI ANCHE –> Carlotta Mantovan | esce allo scoperto e dichiara il suo amore FOTO

Carlotta Mantovan amore, i cavalli sono ciò che di più bello ci possa essere

E Carlotta Mantovan con amore si dedica a tutto ciò che di bello ancora c’è nella sua vita. Tra le tante cose, un posto speciale lo occupano gli animali ed i cavalli in particolare. Lei è sempre stata una appassionata di equitazione, uno sport che pratica fin da bambina. Con i cavalli in particolare è capace di stabilire una profonda empatia. Ed ora sta trasmettendo questo amore anche a Stella. Sotto ad ogni post con questi eleganti quadrupedi sono tanti i commenti di entusiasmo dei suoi followers. Ed ogni scatto è intriso di dolcezza.

Visualizza questo post su Instagram #nofilterneeded #ilnostroamore #noidue #amoremio #⭐️#❤️ Un post condiviso da Carlotta Mantovan (@carlottamantovan2612) in data: 26 Feb 2020 alle ore 10:11 PST

Visualizza questo post su Instagram #bunnylover #bunnypower #picby🌟 #love #❤ Un post condiviso da Carlotta Mantovan (@carlottamantovan2612) in data: 3 Gen 2020 alle ore 11:26 PST