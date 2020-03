Alba Parietti è stata pesantemente criticata da Selvaggia Lucarelli nei giorni scorsi. La showgirl torinese si è difesa attaccandola pesantemente sui social.

Alba Parietti, nei giorni scorsi, ha deciso di andare a Courmayeur per non rischiare il contagio. La nota showgirl ha postato alcuni scatti in cui sembra divertirsi molto. La torinese è andata in Valle d’Aosta in compagnia di Cristiano De André ed altri amici. La Parietti, per difendersi dalle accuse arrivate sui social da parte di alcuni utenti, ha dichiarato di avere un problema polmonare atavico e per questo motivo teme tantissimo il nuovo Covid-19. Il virus, infatti, è molto pericoloso per le persone che già hanno altre patologie. La cinquantottenne, qualche giorno fa, dichiarò che per non aumentare il numero dei contagi bisogna stare a casa. Selvaggia Lucarelli ha rilasciato un post su Instagram in cui ha velatamente criticato il comportamento della Parietti. “Non andate a sciare e non andate in vacanza in piena emergenza coronavirus”, ha scritto la nativa di Civitavecchia inserendo anche le parole di Alba Parietti.

Coronavirus, Alba Parietti attacca Selvaggia Lucarelli sui social

Non si è fatta attendere la replica di Alba Parietti. L’opinionista di Live – Non è la D’Urso ha postato su Instagram un lungo messaggio usando parole alquanto pesanti “La sciacalla, sa perfettamente che la Valle D’Aosta è un posto dove io abito in inverno ed ero lì da parecchie settimane dove non c’erano contagi mentre quando stavo in zone di rischio ho sempre usato enormi precauzioni. Sulle piste da sci se si sta a distanza non si infetta nessuno esattamente come se si fa una passeggiata da soli al parco. Quindi anche ignorante sulla materia”. Nel lungo post la Parietti cita alcuni litigi con la Lucarelli come la causa in tribunale e le “persecuzioni” al programma Ballando.

