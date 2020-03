Coronavirus, il tocilizumab: l’impronunciabile farmaco che può salvare molte vite

Coronavirus, il farmaco anti-artrite può aiutare i pazienti malati. A Napoli ha funzionato, ne parla l’esperto Paolo Ascierto

Napoli cerca una soluzione. I medici dell’ospedale Pascale hanno somministrato tocilizumab ai pazienti contagiati dal Covid-19 e in condizioni critiche. Il farmaco anti-artrite sembra efficace per il momento e migliora la situazione. “Il farmaco ha dimostrato di essere efficace contro la polmonite da Covid-19 a Napoli – spiega Paolo Ascierto, oncologo dell’ospedale – sono stati trattati i primi 2 pazienti in Italia, in 24 ore la terapia ha evidenziato ottimi risultati e domani sarà estubato uno dei 2 pazienti perché le sue condizioni sono migliorate”. Si pensa subito ad un protocollo nazionale per estendere la l’impiego del farmaco anche in altri centri come Bergamo, Fano, Milano. “La nostra struttura insieme all’Azienda Ospedaliera dei Colli è stata la prima, in Italia, a utilizzare questa terapia nei pazienti con coronavirus” sottolinea l’oncologo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Coronavirus, nuovo studio americano sui tempi di quarantena

Coronavirus, l’idea di tocilizumab

I ricercatori cinesi confermano l’efficacia del farmaco anti-artrite tocilizumab contro il nuovo coronavirus con un miglioramento delle condizioni di 20 pazienti con coronavirus su 21 trattati in circa 24-48 ore. Paolo Ascierto, Franco Buonaguro direttore Biologia Molecolare e Oncogenesi virale del Pascale e Vincenzo Montesarchio direttore Oncologia dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, dopo essersi messi in contatto con i colleghi cinesi, hanno creato una task force per sperimentare il caso. “Solo la collaborazione internazionale consentirà di mettere a punto armi efficaci contro il Covid-19 – spiega Gerardo Botti, direttore scientifico del Pascale – e il Pascale da sempre si distingue per la capacità di siglare collaborazioni a livello globale. I risultati positivi di tocilizumab devono essere validati, per questo serve uno studio multicentrico nazionale” conclude il direttore.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Coronavirus, spunta la data dell’arrivo del virus in Italia