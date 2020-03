Coronavirus, come usare la mascherina | Cnr: “Attenti a gestirla bene”

In tempi di emergenza Coronavirus, molte persone indossano la mascherina e si chiedono come usare questo importante presidio

In questo periodo di epidemia di Coronavirus, varie persone sono alla ricerca di mascherine per cercare di preservare la propria salute dal rischio contagio. Ciò è certamente utile, ma si deve anche saper utilizzare correttamente questo importante presidio. Per molti è infatti uno strumento “nuovo”, mai indossato prima o comunque non usuale. Per questo ci si può chiedere: come usare la mascherina?

Già, si può rischiare di compiere degli errori che potrebbero renderla addirittura dannosa per noi ed i nostri cari. Per evitare che abbia appunto l’effetto opposto rispetto a quanto desideriamo è decisivo utilizzare alcune accortezze. Ce le spiega Matteo Giudotti, chimico del Cnr, dello Scitec Cnr. Queste le sue parole ai microfoni di ‘Adnkronos‘: “È importante usare la mascherina. Bisogna però fare molta attenzione a gestire bene questi dispositivi“, utili per proteggersi in situazioni a rischio.

Coronavirus, come usare la mascherina | Il consiglio dal Cnr: “Non introdurla in casa quando si rientra dall’esterno”

Allo stesso tempo però l’esperto dell’Istituto di scienze e tecnologie chimiche Scitec-Cnr di Milano puntualizza: “Le mascherine nascono come dispositivi “usa e getta” ma in questa circostanza è complesso consumarne troppe, ciò che va fatto è non introdurla in casa quando si rientra dall’esterno, maneggiarla con prudenza, non poggiarla su tavoli o superfici“.

Il consiglio dell’uomo è quello di evitare di incorrere in un errore: “All’esterno della mascherina sono infatti ‘filtrati’, trattenuti i patogeni che non andrebbero ovviamente portati nell’abitazione o negli uffici. Andrebbero quindi lasciate all’esterno, come le scarpe“. Mai portare le mascherine all’interno di case o luoghi in cui si lavora. In questi casi si potrebbe infatti rischiare di “infettare” i posti che dovrebbero invece essere maggiormente protetti dal virus.

