Coronavirus, cosa sarà possibile fare con le nuove restrizioni

Coronavirus, cosa è possibile fare dopo il nuovo decreto con le nuove restrizioni annunciate dal Presidente del Consiglio Conte.

Le misure drastiche chieste a gran voce dalla Lombardia per contrastare la diffusione del coronavirus sono arrivate. Il presidente del Consiglio Conte ha annunciato la chiusura di tutti i negozi in tutta Italia, tranne alimentari, farmacie e parafarmacie. Il decreto prevede l’apertura dei servizi essenziali e nel discorso all’Italia Conte ha spiegato che non c’è bisogno di dare l’assalto ai supermercati.

Coronavirus, cosa è possibile fare dopo le nuove restrizioni: i negozi aperti e quelli chiusi

Quali negozi saranno aperti e quali dovranno restare chiusi dopo il nuovo decreto che prevede restrizioni ancora più drastiche? Resteranno aperti anche durante l’emergenza coronavirus i negozi alimentari, le farmacie e le parafarmacie.

Sono considerati servizi essenziali idraulici, meccanici, pompe di benzina che saranno aperti così come edicole, tabaccai e stampatori.Garantite le attività agro-alimentari come ha spiegato Conte nel suo discorso all’Italia.

“Saranno garantite, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria, le attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agroalimentare comprese

le filiere che offrono beni e servizi rispetto a queste attività”, ha detto il Presidente del Consiglio.

Le industrie e le aziende potranno restare aperte, ma solo osservando tutte le norme di sicurezza. Resteranno chiusi i reparti non essenziali delle fabbriche e delle aziende.