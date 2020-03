Cresce ancora, secondo l’ultimo bollettino del commissario per l’emergenza coronavirus, Angelo Borrelli, il numero contagi e quello delle vittime in Italia.

Come ogni giorno, da quando si è diffusa l’epidemia di coronavirus in Italia, il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli ha aggiornato il bilancio nel corso della conferenza stampa alla Protezione Civile. Secondo quanto riferisce Borrelli, come riporta Tgcom24, ad oggi il numero dei contagi nel nostro Paese è salito a 12.462, 2.313 in più rispetto alla giornata di ieri. I malati sono 10.590, con un incremento di 2.076 nelle ultime 24 ore, mentre 827 sono le vittime, 196 in più di ieri. In crescita ci sono anche i guariti in Italia dal Covid-2019: 1.045 in totale e 41 in più di ieri.

